Российский бизнес спас финское учреждение Finnvera от убытков в сотни млн евро

Фото: iStock/darkojow
Российские компании, получившие кредит от государственного специального финансового учреждения Финляндии Finnvera, спасли компанию от многомиллионных убытков, погасив задолженность перед ней. Об этом сообщил гендиректор учреждения Паули Хейккиля в беседе с общественным вещателем yle. По его словам, обязательства достигали около 1 млрд евро.
«К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — поделился он.Хейккиля добавил, что российские компании расплачиваются по кредит даже в нынешних условиях и при этом в быстром темпе.
«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — подчеркнул гендиректор.Читайте также:
Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП
Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО
В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи
Данил Пономарев