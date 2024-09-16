СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова за поддержку ВС РФ

Фото: istockphoto/kostsov
СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова за поддержку ВС РФ в зоне СВО. Об этом глава российского региона написал в своем телеграм-канале, приложив фотографию соответствующей повестки.
Судя по снимку, вологодского губернатора ожидают в офисе СБУ, расположенном в Тернополе на проспекте, который назван в честь нациста Степана Бандеры.
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«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — прокомментировал повестку Филимонов.
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Данил Пономарев