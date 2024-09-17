Губернатор посмеялся над вызовом на допрос в СБУ

В Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мангагва. Об этом сообщает местный телеканал ZBC со ссылкой на слова министра информации Дженфана Мусвере. По его словам, президента в момент крушения не было на борту, погибших среди экипажа нет.