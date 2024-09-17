Фото: Gennadiy Kravchenko
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высмеял повестку на допрос, присланную ему Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, назвав документ «занимательной портянкой».
Филимонов пояснил, что интерес СБУ к его персоне связан с активной поддержкой российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).О повестке стало известно 16 сентября, тогда же губернатор с иронией отметил, что российские войска могут опередить его визит в СБУ.
Ранее, в сентябре 2023 года, СБУ заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным по статье «Диверсия».
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела. Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.
Читайте также:
Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова за поддержку ВС РФ
«Наши ребята раньше нагрянут к этим доморощенным полицаям. Им есть что обсудить. Ждать недолго», — написал он.
Ранее, в сентябре 2023 года, СБУ заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным по статье «Диверсия».
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела. Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.
Читайте также:
Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова за поддержку ВС РФ
Елена Перлова