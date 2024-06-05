Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области

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Офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Атлет» заявил, что Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать. Об этом пишет РИА Новости.
Военный рассказал, что группировка ведет наступление в Харьковской области с 10 мая. Противника удалось подвинуть от границы РФ более чем на 10 километров. Сейчас идут тяжелые бои за населенные пункты Липцы и Волчанск.
Помимо этого, он рассказал о новой тактике Вооруженных сил Украины на этом направлении. Солдаты ВСУ, по его словам, стали очень часто применять дроны. Он отметил, что «не жалеют даже на отдельных пехотинцев».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал офицер.
Помимо этого, он рассказал о новой тактике Вооруженных сил Украины на этом направлении. Солдаты ВСУ, по его словам, стали очень часто применять дроны. Он отметил, что «не жалеют даже на отдельных пехотинцев».
«Получается не всегда, но несколько «птичек» мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть», — рассказал военный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова