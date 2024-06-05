Взрывы прогремели в Полтаве

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Взрывы раздаются в Полтаве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом информирует украинское издание «Страна» в Телеграм-канале
«Сообщают о звуках взрывов в Полтаве», — сказано в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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