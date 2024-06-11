Российский посол назвал наглой провокацией задержание россиянки в Дании

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Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения задержанной россиянки.
Об этом сообщает агентство ТАСС. По словам посла России в Копенгагене Владимира Барбина, задержание гражданки России в Дании — наглая и беспардонная провокация датских спецслужб.
Их главная цель — запугать россиян, дискредитировать их организации за поддержание контактов со своим государством.
Незадолго до этого в датской службе безопасности заявили о задержании гражданки РФ, которую подозревают в связях с российской разведкой.
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Их главная цель — запугать россиян, дискредитировать их организации за поддержание контактов со своим государством.
Незадолго до этого в датской службе безопасности заявили о задержании гражданки РФ, которую подозревают в связях с российской разведкой.
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Алёна Самарева