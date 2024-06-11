Захотевшей воспользоваться туалетом после закрытия бара москвичке сломали ноги

В Ростовской области мужчина избил сожительницу, а после этого привязал за ноги буксировочным тросом к автомобилю, протащил по дороге до лесопосадки, где несколько раз ударил кувалдой по голове и выбросил тело в ближайший овраг. Об этом пишет «Комсомольская правда».