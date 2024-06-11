Захотевшей воспользоваться туалетом после закрытия бара москвичке сломали ноги

Фото: iStock/kieferpix
Охранник бара сломал ноги захотевшей воспользоваться туалетом москвичке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в баре «Разведка». Девушка видела, что в нем еще находились посетители. Она двинулась в сторону уборной, однако путь ей преградил охранник. Он сказал ей, что бар уже закрыт. Девушка его проигнорировала и продолжила идти к уборной. Мужчина вытолкнул её из бара. Она не устояла на ногах и упала.
Почувствовав сильную боль, она отправилась в больницу. Несколько часов девушка провела в травматологическом пункте. Медики выявили у москвички закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением и вывих стопы.
Ранее сообщалось, что в квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры
В Коми женщина попыталась заживо сжечь экс-любовника вместе с новой возлюбленной
В Москве срочно госпитализировали олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову
Почувствовав сильную боль, она отправилась в больницу. Несколько часов девушка провела в травматологическом пункте. Медики выявили у москвички закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением и вывих стопы.
Ранее сообщалось, что в квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Золотой пистолет, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на кадры
В Коми женщина попыталась заживо сжечь экс-любовника вместе с новой возлюбленной
В Москве срочно госпитализировали олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову
Дарья Осипова