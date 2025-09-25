Российский посол назвал условие для начала войны с НАТО
Посол Мешков: если силы НАТО собьют российский самолёт, начнётся война
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что возможное уничтожение российского самолёта силами НАТО станет прямым поводом для войны между Россией и альянсом. Об этом он сообщил в эфире телеканала RTL.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о плановом перелёте трёх истребителей МиГ-31 19 сентября из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что самолёты не нарушали воздушные границы Эстонии.
«Это будет война», – подчеркнул Мешков, комментируя ситуацию, которая вызывает напряжённость в регионе.Тема взаимных претензий в воздушном пространстве остаётся одной из ключевых в отношениях России и НАТО.