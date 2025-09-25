НАТО готовит новые фронты: аналитик назвал три региона для будущих войн
Аналитик Алан Уотсон предупредил о высокой вероятности новых военных конфликтов после завершения боевых действий на Украине, выделив в качестве потенциальных очагов напряженности Арктику, Молдавию и Балтийский регион. Свою оценку он изложил в публикации для социальной сети Х.
По мнению Уотсона, война против России не закончится в ближайшее время, а географически сместится в другие точки. Он отметил, что напряженность нарастает в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе, а также в Молдавии и прилегающей Румынии, где альянс строит крупную военную базу.
Эти опасения перекликаются с данными Службы внешней разведки России, которая накануне сообщила о подготовках ЕС к вводу войск НАТО в Молдавию. По информации разведки, подразделения альянса уже концентрируются в Румынии, а сценарий ввода десанта отрабатывался на учениях. Поводом может стать нестабильность после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.
Контекст возможной эскалации дополняет заявление генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе. Он сообщил, что Запад в 2022 году обещал Тбилиси поставки оружия в обмен на открытие «второго фронта» против России, используя при этом угрозы и шантаж.
Читайте также: