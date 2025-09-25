НАТО готовит новые фронты: аналитик назвал три региона для будущих войн

25 сентября 2025, 03:13

Аналитик Уотсон заявил о росте напряженности в следующих регионах после Украины

Фото: Istock/Sinenkiy

Аналитик Алан Уотсон предупредил о высокой вероятности новых военных конфликтов после завершения боевых действий на Украине, выделив в качестве потенциальных очагов напряженности Арктику, Молдавию и Балтийский регион. Свою оценку он изложил в публикации для социальной сети Х.