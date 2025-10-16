Российский посол передал конгрессвумен США архивы по делу Кеннеди
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна опубликовала на своей странице в социальной сети X архивные материалы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди, которые ей передал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Как сообщает ТАСС, законодательница разместила ссылку на сборник «Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско‑американские отношения», готовящийся к изданию в московском издательстве «Историческая литература».
Встреча Луны с Дарчиевым прошла 14 октября в резиденции посла. В дипмиссии пояснили, что переданные материалы основываются на рассекреченных советских документах и их официально опубликуют в России в ноябре.
В Росархиве сообщили, что документы подготовили согласно проекту по изданию материалов периода холодной войны. Руководитель ведомства Андрей Артизов подтвердил, что сборник с архивными материалами скоро выйдет в свет.
О намерении России передать США документы по делу Кеннеди Луна заявила 15 октября.
