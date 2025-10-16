16 октября 2025, 19:15

Конгрессвумен США Луна показала полученные от России архивы по делу Кеннеди

Фото: istockphoto/Motortion

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна опубликовала на своей странице в социальной сети X архивные материалы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди, которые ей передал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.