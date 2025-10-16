В офисе американского конгрессмена Тейлора нашли флаг США со свастикой

16 октября 2025, 16:00

Фото: iStock/antoninaart

В офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора обнаружили флаг США, на котором красные и белые полосы были изменены таким образом, что образовывали свастику. Об этом сообщает издание Politico.





Фотография была сделана во время одной из видеоконференций, где за спиной у помощника Тейлора на стене был виден модифицированный флаг. После публикации снимка конгрессмен выступил с заявлением, в котором категорически осудил инцидент.





«Мне известно об изображении, на котором рядом с одним из сотрудников моего офиса, по-видимому, изображен отвратительный и глубоко неуместный символ. Содержание этого изображения не отражает ценности и стандарты моего офиса, моих сотрудников или меня самого, и я осуждаю его самым решительным образом», — заявил Тейлор.