Около полусотни журналистов покинули Пентагон из-за новой политики Хегсета

16 октября 2025, 16:09

В США десятки журналистов выступили против новых правил Пентагона для СМИ

Фото: iStock/Austin Nooe

Десятки американских журналистов сдали пропуска и покинули здание Пентагона в знак протеста против новых ограничений для СМИ. Об этом сообщает агентство Associated Press.