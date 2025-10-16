Около полусотни журналистов покинули Пентагон из-за новой политики Хегсета
Десятки американских журналистов сдали пропуска и покинули здание Пентагона в знак протеста против новых ограничений для СМИ. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Новые правила, введенные военным министром США Питом Хегсетом, позволяют высылать представителей прессы, которые пытаются опубликовать любую — даже несекретную — информацию без предварительного согласования с правительством.
Вчера около 40-50 репортеров организованно вынесли из здания личные вещи и офисное оборудование. Редактор журнала The Atlantic Нэнси Юссеф, работающая в Пентагоне с 2007 года, назвала это решение одновременно печальным и вызывающим гордость за профессиональное сообщество.
Тем временем президент США Дональд Трамп публично поддержал Хегсета, заявив, что пресса «очень лжива» и подрывает мировую стабильность.
Ранее сообщалось, что пересмотренный вариант политики Пентагона отказалась подписывать широко известная газета The New York Times.
