Россия ответила США на конфискацию своих активов

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Россия ответила западным странам на конфискацию активов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Отмечается, что после шага российской стороны США попадут в безвыходное положение и останутся без возможности отступления. Речь идёт об американском банке JPMorgan Chase, который собирается покинуть Россию. Российские власти на фоне этого заморозили все его активы, включая движимое и недвижимое имущество, и акции российского филиала.
Такие меры стали ответом США на заморозку российских активов.
Ранее, 24 апреля, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам JPMorgan Chase в размере 439,5 миллионов долларов.
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Такие меры стали ответом США на заморозку российских активов.
Ранее, 24 апреля, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам JPMorgan Chase в размере 439,5 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова