Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в отношении него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.
«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», – говорится в публикации.
По словам Сладкова, без сотрудничества с представителем ВГТРК Олегом Добродеевым и администрацией президента ему «было бы тяжело».
Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ России задержали жителя Набережных Челнов за дискредитацию российских военных. По данным ведомства, мужчина создал публикацию и использовал аккаунт в мессенджере. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
«Приходится очень несладко»: Алаудинов рассказал о положении ВСУ под Курском
Российский военкор Хайрулин обратился к Апти Алаудинову с претензиями
Российские бойцы пресекли попытку ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область
Александр Климов