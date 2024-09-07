«Приходится очень несладко»: Алаудинов о положение ВСУ под Курском

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного управления во Военно-политической работе Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале оценил положение украинских войск в Курской области. По его словам, за последние сутки противник понес серьезные потери.
Украинскам силам «приходся очень несладко», заявил офицер. В зоне ответственности полка «Ахмат» были атакованы два танка, два миномета, автомобиль и артиллерийское оборудование.
Алаудинов добавил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе. По его словам, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.
Ранее командир спецподразделения «Ахмат» заявил, что украинские войска были «выжигаются» в Кореневском районе, где проходила линия обороны российских войск.
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Алаудинов добавил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе. По его словам, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.
Ранее командир спецподразделения «Ахмат» заявил, что украинские войска были «выжигаются» в Кореневском районе, где проходила линия обороны российских войск.
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Александр Климов