Российские бойцы пресекли попытку ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Минувшей ночью российские бойцы не позволили ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
«Обстановка подконтрольная. Вчера всю ночь противник там пытался где-то продвинуться, завести людей. Этой возможности мы ему не дали. Планомерно уничтожаем противника, делая весь максимум», — рассказал Алаудинов.
По его словам, украинские боевики начали «активно закапываться» на занятых территориях российского приграничья.
Ранее Алаудинов заявлял, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине. По его словам, новая задача граждан РФ — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, которая будет готова к будущим вызовам.
Читайте также:
Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО
Путин рассказал о ситуации в Курской области
В морге Полтавы после удара «Искандера» находятся тела 760 бойцов ВСУ
Элина Позднякова