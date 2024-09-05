Российский военкор Хайрулин обратился к Апти Алаудинову с претензиями

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Российский военный корреспондент Марат Хайруллин записал в своем в своем Telegram-канале обращение с претензиями к командиру спецназа «Ахмат» генерал-майору Апти Алаудинову.
Напомним, ранее Алаудинов назвал Хайрулина «сказочником» после его слов о преимуществе ВС РФ по числу беспилотников, используемых в зоне СВО.
В своем видеообращении он заявил, что в будущем генералу придется перед ним извиниться за свои слова и пообещал доказать свою правоту.
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В своем видеообращении он заявил, что в будущем генералу придется перед ним извиниться за свои слова и пообещал доказать свою правоту.
«Товарищ генерал, во-первых, я не сказочник, во-вторых, я являюсь добровольцем с 2014 года и с оружием в руках защищаю родину. Пожалуйста, не надо меня оскорблять по надуманным предлогам…В будущем вам придется за эти слова извиниться, мы докажем свою правоту», — сказал Хайрулин в своем обращении к Алаудинову.
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Элина Позднякова