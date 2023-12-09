В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании Конгрессом помощи Украине

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что пока нет прогресса в переговорах с Конгрессом США относительно новой помощи Украине, передает РИА Новости.
«Пока нет никаких признаков прогресса в этом вопросе», — заявил Кирби, добавив, что пока не поступало новостей относительно этой темы.Читайте также:
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Артем Кузьмин