В ДНР ликвидированы боевики ВСУ с американскими шевронами

Фото: iStock/dangutsu
Российские военные ликвидировали в районе села Богдановка в ДНР несколько боевиков ВСУ, на шевронах которых красовался американский флаг. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Чибилия», передает РИА Новости.
«Это "мобики" (шеврон погибшего мобилизованного бойцы ВСУ – ред.). А это (шеврон с изображением флага США – ред.), скорее всего, наемники», - пояснил командир, демонстрируя шевроны с уничтоженных военных ВСУ.
Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Отмечается, что для осуществления данной операции было задействовано три группы военнослужащих. Всего было уничтожено девять солдат противника.
Читайте также:
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ
ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Украинские призывники заявили о нежелании воевать за коррумпированную власть
Элина Позднякова