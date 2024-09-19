Физик Юрасов заявил о перспективах развития нанотехнологий в России

Масштабные работы по обновлению инфраструктуры и воссозданию исторического облика города проведут в Сергиевом Посаде, для реализации проекта по указу президента России Владимира Путина создан специальный фонд. В состав архитектурно-художественного совета фонда вошла председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова, она рассказала о своих задачах в этой институции, передаёт корреспондент «Радио 1».