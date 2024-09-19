Физик Юрасов заявил о перспективах развития нанотехнологий в России

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Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России.
Так, по его словам, сейчас ведётся разработка первой отечественной установки литографии для производства микроэлектроники.
До этого стало известно, что Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ откроет Центр развития инженерных компетенций для детей дошкольного возраста.
Ранее в Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления.
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«Нанотехнологии — это новое направление науки и технологий, активно развивающееся в последние десятилетия. Оно включает в себя создание и использование материалов, устройств и технических систем, функционирование которых определяется упорядоченными фрагментами наноструктуры размером от 1 до 100 нанометров», — прокомментировал в беседе с RT Юрасов.
До этого стало известно, что Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ откроет Центр развития инженерных компетенций для детей дошкольного возраста.
«27 сентября состоится открытие Центра развития инженерных компетенций «Квант», созданного НИЯУ МИФИ при поддержке госкорпорации «Росатом». Вести занятия в «Кванте» будут преподаватели университета и университетского лицея, а учиться – дети от четырех до семи лет», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы вуза.
Ранее в Массачусетском институте технологии состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премией, которая вручается за достижения, вызывающие сначала смех, а затем глубокие размышления.
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Мелисса Тимофеева