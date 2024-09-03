Российские учёные научились восстанавливать нервы

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Исследователи Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова создали имплант для восстановления поврежденных нервов.
Отмечается, что устройство уже протестировано на крысах. Как уточнили исследователи, в основе новой технологии лежит воздействие красного света на нервы.
Ранее врач-невролог Ольга Зинчева заявляла, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.
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«В каждой клетке есть свой цикл отправки сигнала, в том числе и для регенерации. Стимуляция позволяет максимально сократить этот цикл, то есть заставить нерв посылать сигнал намного чаще», — отметил в беседе с «Газета.ру» ведущий научный сотрудник НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», доцент Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Александр Марков.
Ранее врач-невролог Ольга Зинчева заявляла, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.
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Мелисса Тимофеева