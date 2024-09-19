Учёные спрогнозировали опасную ситуацию для Земли через 5 лет

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Ученые допустили вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй в 2029 году.
По мнению специалистов такое может произойти при условии изменения астероидом траектории движения из-за столкновения с другими космическими объектами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «МК в Питере», вероятность такого столкновения при этом равна всего 4%.
А российские учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова выявили мутацию в раковых клетках, которая делает их устойчивыми к терапии. Так, мутации могут происходить в белке р53, который обеспечивает защиту организма злокачественных образований и который в то же время может блокироваться другим белком MDM2, находящимся в онкообразованиях.
Ранее исследование учёных показало, что устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет.
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А российские учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова выявили мутацию в раковых клетках, которая делает их устойчивыми к терапии. Так, мутации могут происходить в белке р53, который обеспечивает защиту организма злокачественных образований и который в то же время может блокироваться другим белком MDM2, находящимся в онкообразованиях.
«Так как из-за мутации в белке р53 раковые клетки становятся более агрессивными, изменения последовательности в геноме могут служить потенциальным биомаркером неблагоприятного прогноза лечения пациентов. При использовании ингибиторов MDM2 нужно учитывать, что в белке р53 могут появляться мутации, которые негативно влияют на эффективность препаратов», — пояснила в беседе с RT руководитель лаборатории механизмов гибели клеток ИМБ РАН доктор биологических наук Гелина Копеина.
Ранее исследование учёных показало, что устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет.
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Мелисса Тимофеева