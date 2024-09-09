Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске

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Правительство России постановило выплачивать военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей компенсацию расходов за использования личного автомобиля во время командировок и отпусков. Соответствующая информация следует из опубликованного на сайте кабмина документа.
Документ подписан премьер-министром России Михаилов Мишустиным.
Согласно тексту, компенсацию будут получать те граждане, которые имеют право на бесплатный проезд. Такие расходы положены в соответствии с законом о статусе военных.
Отмечается, что ранее солдаты получали компенсацию расходов за перелёты и поездки на поездах. Для этого необходимо предоставить проездные документы для подтверждения наличия льготы.
В кабмине подчеркнули, что порядок компенсации расходов за использования личного транспорта будет определён МВД, Минобороны и другими федеральными органами власти, в которых предусмотрена военная служба.
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Согласно тексту, компенсацию будут получать те граждане, которые имеют право на бесплатный проезд. Такие расходы положены в соответствии с законом о статусе военных.
Отмечается, что ранее солдаты получали компенсацию расходов за перелёты и поездки на поездах. Для этого необходимо предоставить проездные документы для подтверждения наличия льготы.
В кабмине подчеркнули, что порядок компенсации расходов за использования личного транспорта будет определён МВД, Минобороны и другими федеральными органами власти, в которых предусмотрена военная служба.
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Анастасия Чинкова