Правительство изменило список документов для ветеранов СВО

Фото: Минобороны РФ
Правительство России расширило список документов для получения удостоверения ветерана СВО. Статус ветерана боевых действий вправе получить не только те, кто заключил контракт с Минобороны.
Удостоверения ветерана вправе получить все, кто заключал договор с организациями, которые содействовали ВС РФ в ходе СВО. Это касается и организаций на территории ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
В сборе документов могут помочь сотрудники Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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