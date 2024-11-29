Российское посольство в Стокгольме облили краской с помощью БПЛА

Фото: iStock/ rarrarorro
Официальный представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон передал, что неизвестные личности с помощью беспилотника (БПЛА) вылили краску на территории российского посольства в Швеции.
«С БПЛА на территории посольства была сброшена краска. Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — заявил он, отметив, что происшествие уже расследуется как случай вандализма.
Представитель полиции добавил, что в настоящий момент по данному делу нет подозреваемых.
Происшествие прокомментировало посольство РФ в своем Телеграм-канале. В дипмиссии поделились, что это уже десятый похожий инцидент с мая 2024 года. Во время прошлых случаев «неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество», подчеркнули в посольстве.
В дипмиссии добавили, что говорили полиции обо всех инцидентах. Но «злоумышленники до сих пор так и не были найдены, и, как видим, спокойно совершают новые вылазки», уточнили в посольстве.
Читайте также:
Посольство Казахстана порекомендовало своим гражданам уехать с Украины
Посольство РФ предупредило Британию об опасности призывов к поражению Москвы
Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов
Ольга Енгалычева