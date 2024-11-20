Фото: iStock/ffikretow
Британским властям не стоит обострять ситуацию в конфликте с Украиной и призывать к поражению Москвы. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Российские дипломаты в своем заявлении отметили, что Лондон в 1000-й день с начала СВО нашли очередной повод для саморекламы, с новой силой заговорив о поддержке Киева и новых санкциях.
В посольстве призвали британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от «подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России
Зеленский назвал условие поражения Украины
В посольстве призвали британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от «подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России
Зеленский назвал условие поражения Украины
Екатерина Коршунова