Посольство Казахстана порекомендовало своим гражданам уехать с Украины

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Послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.
Дипмиссия заявила об этом в связи с частыми артобстрелами и воздушными атаками Украины. Посольство призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и укрываться, соблюдая меры безопасности и выполняя рекомендации.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Гражданам, имеющим двойное гражданство, с учетом украинского, не рекомендуется посещать страну, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ. Стоит отметить, что украинские власти постоянно ужесточают мобилизацию.
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Никита Кротов