«Российского дезертира» задержали в Польше

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В Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали «дезертира» из РФ.
Как уточнил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM, этим утром дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей «по гражданке».
Как сообщает Пограничная стража Польши, которая «подтверждает задержание дезертира» якобы из России, это 41-летний мужчина, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. В отношении него ведутся необходимые действия.
По данным радиостанции, у мужчины при задержании якобы нашли российские документы и контракт с вооруженными силами Российской Федерации.
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Как сообщает Пограничная стража Польши, которая «подтверждает задержание дезертира» якобы из России, это 41-летний мужчина, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. В отношении него ведутся необходимые действия.
По данным радиостанции, у мужчины при задержании якобы нашли российские документы и контракт с вооруженными силами Российской Федерации.
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Алёна Самарева