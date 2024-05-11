В Алма-Ате завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

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Между Баку и Ереваном по-прежнему остались вопросы, по которым имеются разногласия. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В казахстанской Алма-Ате 10-11 мая прошли переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.
Министры и их делегации продолжили обсуждать положения проекта «Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией». По итогам переговоров стороны приняли решение продолжить обсуждение по оставшимся открытым вопросам, по которым до сих пор имеются разногласия.
Напомним, что в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. В конце мая 2023 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть вместе с Нагорным Карабахом.
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Министры и их делегации продолжили обсуждать положения проекта «Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией». По итогам переговоров стороны приняли решение продолжить обсуждение по оставшимся открытым вопросам, по которым до сих пор имеются разногласия.
Напомним, что в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. В конце мая 2023 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть вместе с Нагорным Карабахом.
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Анастасия Чинкова