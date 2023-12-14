ВСУ установили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

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ВСУ устанавливают защитные линии в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на командующего Операцией объединённых сил Сергея Наева.
Отмечается, что вблизи границы устанавливаются две защитные линии с так называемыми «зубами дракона» и другими защитными сооружениями.
По словам Наева, при возникновении угрозы, дополнительные силы ВСУ прибудут на эти защитные линии для обороны.
Напомним, что «зубами дракона» называют бетонные противотанковые пирамиды, которые погружают в землю рядами в определённом порядке.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины в четверг была объявлена воздушная тревога.
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По словам Наева, при возникновении угрозы, дополнительные силы ВСУ прибудут на эти защитные линии для обороны.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины в четверг была объявлена воздушная тревога.
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Анастасия Чинкова