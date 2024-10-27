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Кандидат в президенты Республики Молдова Александр Стояногло обвинил действующего лидера страны Майу Санду в введении антироссийских санкций.
«Проще всего оправдывать некомпетентность войной на территории Украины. Вы называете Россию агрессором, но при этом сохранили дипломатические отношения, включая закупку газа, одновременно присоединившись к санкциям против России. Вы не сделали ничего…» — сказал Стояногло Санду во время дебатов.Санду же парировала тем, что Молдове пришлось согласиться на ограничительные меры против РФ, чтобы Запад не ввел санкции против республики.
Недружественные к РФ страны стали вводить санкции на фоне спецоперации в Донбассе. Фактически, российской стороне объявили экономическую войну, пытаясь «продавить» ее экономику.
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