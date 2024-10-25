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США начали оправдываться, осознав провал антироссийских санкций

Politico: США оправдываются, что санкции не направлены на обвал экономики РФ
25 октября 2024, 14:37
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал экономики России. Об этом заявляет газета Politico.
При этом напомним, что российские власти, экономисты и аналитики не раз заявляли, что после введения санкций экономика страны не только не обрушилась, но, наоборот, продолжила стремительно расти. Это указывает на то, что санкции не имеют того эффекта, которого ждут от них западные государства.

Неназванный высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что введение санкций никогда не было нацелено на обвал российской экономики. Однако вспомним, что в 2022 году американский президент Джо Байден заявлял, что всего один год действия санкций против России сведёт на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.



По словам источника газеты, единственной целью антироссийских санкций является предотвращение приобретения Москвой вооружения и средств, которые могут применяться во время конфликта на Украине.

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Украина собирает боевиков для организации беспорядков в Грузии
25 октября 2024, 14:23

Фото: iStock/Kachura Oleg

Украина собирает боевиков и числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии. ТАСС приводит документ, подтверждающий процедуру отбора предполагаемых участников.
Отмечается, что запрос на поиск этнических грузин, проживающих на Украине, включая действующих и бывших боевиков батальона «Азов»* и военных ВСУ, поступил от главного управления СБУ по Днепропетровской области.

Сообщение, представленное агентством, является ответом на этот запрос. Из него следует, что был проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления граждан Грузии, проживающих на территории краины.

Кроме того, имеются сведения, что Киев собирается оказать давление на грузин с гражданством Украины, проживающих на территории Грузии.

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Захарова: Варшава боится обращения поляков в консульства РФ за защитой
25 октября 2024, 13:32

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Польские власти приняли решение о закрытии консульства России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой.
Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены. Дипломат также сообщила, что российские посольства как раз получили указание заниматься работой в этом направлении.

Польские власти испугались, что российские консульства начнут принимать заявки от граждан самой же Польши, которые хотят сохранить свои семьи и детей от деструктивного влияния «толерантного» Запада.

По результатам ведомственного доклада, сделанного главой польского МИД Радославом Сикорским, большинство граждан Польши негативно отнеслись к сообщению о закрытии российского консульства в Познани.

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Путин: Россия не пойдёт ни на какие уступки в процессе переговоров по Украине
25 октября 2024, 13:09

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В процессе мирного урегулирования конфликта на Украине российская сторона не пойдёт ни на какие размены и уступки. Любой исход возможных переговоров должен быть в пользу России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» телеканала «Россия 1». Российский лидер отметил, что такой подход диктуется ситуацией, складывающейся на поле боя.

По словам главы государства, Москва готова к поиску разумных компромиссов, которые послужат процессу мирного урегулирования украинского кризиса. Вопрос в том, что никаких предметных разговоров на эту тему пока нет, а Киев так вообще прямо отказывается от заключения каких-либо соглашений.

В заключение Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что любой исход процесса урегулирования на Украине должен быть в пользу России, и ни на какие уступки российская сторона не пойдёт.

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Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина
25 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/Bet_Noire

Успешный саммит в Казани привлек внимание западных журналистов, которые отметили, что влияние России и БРИКС на глобальную политическую арену достигло беспрецедентного уровня, а экономика продолжает расти, несмотря на санкции. Кроме того, присутствие на саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша возмутило президента Украины, который не постеснялся в выражениях в адрес главы организации. Подробнее о том, какую реакцию вызвал БРИКС у мировой общественности расскажет «Радио 1».

Зеленский упрекнул главу ООН



24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани. Его визит совпал с торжеством организации – Международным днем ООН. В контексте событий, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Он отметил, что этот праздник должен отмечаться по всему миру, а не только в Казани, где проходил саммит БРИКС.

«В Международный день ООН особенно важно об этом напомнить... Хочу напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН отмечается по всему миру, а не только в Казани», — написал он в своем телеграм-канале.

Антониу Гутерриш (Фото: Сайт Кремля)


Реакция западных СМИ


Западные СМИ отреагировали на саммит материалами с критическими заголовками. Например, в материале журналисты британского BBC сообщили, что Владимир Путин собрал союзников, чтобы продемонстрировать, что давление Запада неэффективно. Эксперт, комментируя саммит, отметил, что попытки изолировать Россию потерпели неудачу, и страна уверенно справляется с санкциями.

Американская газета The New York Times утверждает, что Путин добился дипломатической победы, сумев представить себя как «мирового государственного деятеля». В свою очередь, журналисты The Washington Post охарактеризовали БРИКС как антизападный альянс, хотя участники объединения многократно опровергали это. Телеканал Euronews отметил, что саммит вызвал беспокойство у европейских политиков.

Африканское издание IOL подчеркнуло, что страны, оказавшиеся в изоляции от Запада, теперь рассматривают БРИКС как альтернативную платформу для сотрудничества без навязывания политических условий. Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал понять о намерении объединиться с другими развивающимися государствами в процессе глобальной модернизации.

Участники саммита БРИКС (Фото: Сайт Кремля)

Официальная реакция США


Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что все страны являются суверенными государствами и сами делают выбор. По словам представителя США, Америка рассчитывает на дальнейшее сближение с Бразилией, ЮАР и Индией. Он также отметил, что Соединенные Штаты будут выстраивать отношения с Китаем «ответственным образом», чтобы «управлять соперничеством» между двумя странами. При этом он отказался комментировать участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС.

Несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского, Гутерриш и президент России Владимир Путин провели закрытую двустороннюю встречу. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как российский лидер и генсек ООН обмениваются рукопожатием и позируют перед камерами.

Заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита


Владимир Путин (Фото: Сайт Кремля)

Сотрудничество с КНДР


Президент ответил на вопрос о возможной переброске военных из КНДР в Россию. По некоторым спутниковым снимкам, предположительно, войска Северной Кореи находятся на территории нашей страны.

«Что касается наших отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, то, как вы знаете, сегодня (24 октября) был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве. В нем есть статья 4. Мы никогда не сомневались в серьезности северокорейского руководства в отношении наших соглашений. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи», — сообщил Владимир Путин.


О расширении НАТО


Президент также ответил на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга о справедливости специальной военной операции. Розенберг спросил: «Где же справедливость, стабильность и безопасность, включая безопасность России?»

В ответ Путин сказал: «Разве справедливо обманывать нас, обещая, что расширения не будет, а затем нарушать эти обязательства? Разве справедливо подходить к нам вплотную, в ту же Украину, и уже строить там военные базы? Это разве справедливо?»


Отношение партнеров к конфликту на Украине


Президент России заявил, что все настроены на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Он отметил, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, и многие страны-участницы БРИКС поддерживают это предложение. Президент выразил благодарность партнерам за их внимание к конфликту и усилия по его разрешению.

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Путин назвал интимными предложения, переданные Украиной через Турцию
25 октября 2024, 12:42

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Украины с предложениями о проведении переговоров с РФ через Турцию. Об этом глава государства заявил в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, завершившегося в четверг в Казани, Путин рассказал, что через турецких партнёров получал переданные Украиной предложения о проведении переговоров и даже дал согласие на осуществление переговорного процесса. Однако на следующий день киевский лидер Владимир Зеленский отказался от них.

Путин, отвечая на вопрос Скабеевой о передаче предложений от Киева, заявил, что это интимные вещи.

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Литва начнет демонтаж линий электропередач с Россией и Белоруссией
Litgrid: Литва демонтирует линии электропередач с Россией и Белоруссией в 2025 году
25 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Весной 2025 года Литва планирует начать демонтаж линии электропередач с Россией и Белоруссией, сообщает Литовский оператор электросетей Litgrid.
8 февраля 2025 года все линии белорусского и российского направления подлежат отключению, поскольку истекает срок договора об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Уже весной того же года невостребованные конструкции будут демонтированы.

Ранее литовское правительство исключило линии электропередачи с РФ и Белоруссией из списка важных для национальной безопасности объектов. Министерство энергетики Литвы также отметило, что после синхронизации электросетей республики с континентальной Европой, соединение с Калининградской областью и Белоруссией для функционирования электрохозяйства страны потеряло необходимость.

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#литва
#белоруссия
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Премьер Венгрии Орбан: Страны Запада терпят поражение в конфликте на Украине
25 октября 2024, 11:45

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Западные страны, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас испытывают новые ощущения. Всё потому, что они явно терпят поражение в украинском конфликте.
Об этом в эфире радиостанции Kossut заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, эти государства «по уши увязли» в этой войне, которую однозначно проигрывают. Во Второй мировой войне большинство этих государств были на стороне победителей, поэтому сейчас им приходится сталкиваться с новыми ощущениями, добавил политик.

Орбан также подчеркнул, что Венгрии «удалось остаться в стороне» от конфликта, в то время как большинство стран Европы «пели в унисон». Ранее венгерский премьер заявлял, что «брюссельские бюрократы» втянули весь Запад в безнадёжную войну против России.

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#министр
#запад
#венгрия
#виктор орбан
#война
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В США утверждают, что Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес
25 октября 2024, 11:06

Илон Маск (Фото: РИА Новости)

Американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска, пишет The Wall Street Journal.
В материале издания отмечается, что регулярное общение между самым богатым человеком мира Маском и «главным антагонистом Америки» Путиным вызывают опасения в вопросе обеспечения безопасности.

При этом газета утверждает, что сам Маск отрицает любые контакты с президентом России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с Соединёнными Штатами.

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#бизнесмен
#владимир путин
#сша
#россия
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МИД РФ назвал фейком видео с наступившим на ногу Лаврову человеком
25 октября 2024, 11:05

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Распространившиеся в сети ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который наступил ему на ногу в ходе саммита БРИКС в Казани, являются сгенерированными нейросетями фейками. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, представленном в официальном Telegram-канале ведомства.
В опубликованном посте говорится, что в интернете распространилось короткое видео со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все, поэтому в Telegram-каналах разгорелся спор о том, что же на самом деле сказал министр. В МИД заявили, что он произнёс всего лишь: «Проходи быстрее».

Отметим, что видео распространилось в четверг, в последний день проведения саммита БРИКС в Казани. На оригинальном видео не слышно, что сказал Лавров в адрес женщины, которая прошла мимо и случайно задела министра. После этого в соцсетях и Telegram-каналах начались активные обсуждения, пользователи и журналисты пытались прочесть речь по губам.

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