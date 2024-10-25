США начали оправдываться, осознав провал антироссийских санкций

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США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал экономики России. Об этом заявляет газета Politico.
При этом напомним, что российские власти, экономисты и аналитики не раз заявляли, что после введения санкций экономика страны не только не обрушилась, но, наоборот, продолжила стремительно расти. Это указывает на то, что санкции не имеют того эффекта, которого ждут от них западные государства.
Неназванный высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что введение санкций никогда не было нацелено на обвал российской экономики. Однако вспомним, что в 2022 году американский президент Джо Байден заявлял, что всего один год действия санкций против России сведёт на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.
По словам источника газеты, единственной целью антироссийских санкций является предотвращение приобретения Москвой вооружения и средств, которые могут применяться во время конфликта на Украине.
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Неназванный высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что введение санкций никогда не было нацелено на обвал российской экономики. Однако вспомним, что в 2022 году американский президент Джо Байден заявлял, что всего один год действия санкций против России сведёт на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.
По словам источника газеты, единственной целью антироссийских санкций является предотвращение приобретения Москвой вооружения и средств, которые могут применяться во время конфликта на Украине.
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Анастасия Чинкова