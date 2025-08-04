Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД, заявили в МИД
Россия больше не считает, что она связана ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделали в МИД РФ в понедельник, 4 августа.
Российское руководство решит, какие конкретные меры реагирования следует принять. В их основе будет межведомственный анализ масштабов развертывания западных ракет наземного базирования и общего развития ситуации в области стратегической стабильности и международной безопасности.
«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — добавили в министерстве.В МИД РФ заключили, что действия коллективного Запада ведут к наращиванию ракетных потенциалов в регионах, прилегающих к России, а это угрожает ее безопасности.