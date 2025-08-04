Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД, заявили в МИД

04 августа 2025, 20:11

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия больше не считает, что она связана ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделали в МИД РФ в понедельник, 4 августа.





Российское руководство решит, какие конкретные меры реагирования следует принять. В их основе будет межведомственный анализ масштабов развертывания западных ракет наземного базирования и общего развития ситуации в области стратегической стабильности и международной безопасности.



