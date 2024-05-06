Россия чётко предупредила Запад о последствиях ввода войск на Украину

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Россия четко предупредила, что ввод войск стран НАТО на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ приведет к прямому конфликту с Москвой. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Россияне отвечают. Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Таким образом, он уверен, что Россия чётко даёт понять, что готова развернуть военный действия с НАТО в случае отправки войск стран альянса на Украину.
Ранее в МИД России заявили, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и иных войск НАТО поражают своей безответственностью и бездумностью. При этом Макрон уже заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом.
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Элина Позднякова