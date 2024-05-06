Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции, со стороны России — Песков

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Заявления западных политиков о готовности отправить на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной российской реакции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что проведение ядерных учений России напрямую связано с угрожающими заявлениями западных политиков. Он уточнил, что речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, а также главе МИД Великобритании Кэмероне. Также к ним присоединились некоторые американские сенаторы, поддерживающие идеи направить военных на Украину для участия в боевых действиях против армии России.
Ранее в МИД РФ заявили, что российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.
Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.
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Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков
«Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит», — заявил Песков.
Ранее в МИД РФ заявили, что российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.
Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.
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Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков
Элина Позднякова