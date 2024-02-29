Россия движется к победе в СВО – заявил спецпредставитель президента РФ

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Россия движется к победе в специальной военной операции, на это указывает ситуация на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.
«Мы движемся к этим целям, мы еще их не достигли, до этого еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать, никаких сомнений нет,» — сказал Иванов в эфире телеканала «Россия 24».Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений в предстоящей победе России. Иванов добавил, что это уже становится очевидным из событий, происходящих на линии соприкосновения в зоне спецоперации.
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