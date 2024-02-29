Россия знала о планируемом контрнаступлении ВСУ задолго до его начала

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Информация о планируемом украинском контрнаступлении стала известна российской стороне заранее. Такое заявление сделал начальник ГУР Минобороны канадскому изданию CBC.
«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем некоторые меры», — заявил Буданов.
Президент Украины Владимир Зеленский также на днях говорил, что некие предатели виноваты в срыве контрнаступления ВСУ.
Напомним, 20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что о планирующемся крупном контрнаступлении ВСУ российский Генштаб и разведка узнали еще в начале 2023 года.
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