Россия готова к отправке военных НАТО на Украину

Отношения Россия и НАТО в настоящее время можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с РИА Новости.