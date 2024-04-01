Россия готова к отправке военных НАТО на Украину

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Россия готова к любому развитию событий с войсками НАТО на Украине. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Напомним, накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. Однако, по ее словам, сейчас для этого не самое удачное время. В Финляндии данный вопрос не подлежит обсуждению в настоящий момент.
Он также напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что государства, заявляющие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понимать, что и у России в отношении этих государств не будет никаких красных линий.
Гаврилов подчеркнул, что Россия не раз предупреждала вражеские государства о риске прямого столкновения при их возрастающей вовлеченности в конфликт на Украине. Дипломат также отметил, что подобные действия расходятся с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, при этом Россия четко соблюдает все условия.
Напомним, 4 апреля будет 75 лет с тех пор, как в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.
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«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — цитирует РИА Новости Гаврилова.
Он также напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что государства, заявляющие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понимать, что и у России в отношении этих государств не будет никаких красных линий.
Гаврилов подчеркнул, что Россия не раз предупреждала вражеские государства о риске прямого столкновения при их возрастающей вовлеченности в конфликт на Украине. Дипломат также отметил, что подобные действия расходятся с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, при этом Россия четко соблюдает все условия.
Напомним, 4 апреля будет 75 лет с тех пор, как в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.
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Элина Позднякова