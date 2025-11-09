В Египте задержали туристов за попытку съемки в нудистском стиле

09 ноября 2025, 22:05

Cairo 24: у пирамид Гизы задержали троих туристов, пытавшихся сняться голыми

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

У египетских пирамид Гизы задержали троих туристов за попытку сделать фотографии обнажёнными. Как пишет портал Cairo 24, их гражданство не уточняется.