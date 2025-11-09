Достижения.рф

В Египте задержали туристов за попытку съемки в нудистском стиле

Cairo 24: у пирамид Гизы задержали троих туристов, пытавшихся сняться голыми
Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

У египетских пирамид Гизы задержали троих туристов за попытку сделать фотографии обнажёнными. Как пишет портал Cairo 24, их гражданство не уточняется.



По данным СМИ, инцидент произошёл за пирамидой Хеопса. Отдыхающих обвиняют в нарушении местных норм и законов.

Задержанные заявили, что не знали об ограничениях в Египте, и подобные съёмки, по их словам, допустимы в их стране.

Комплекс пирамид Гизы располагается на одноимённом плато на западном берегу Нила недалеко от Каира. Его возраст превышает 4,5 тыс. лет. В состав входят три великие пирамиды правителей IV династии — Хеопс, Хефрен и Микерин (примерно 2639–2506 гг. до н.э.).

Никита Кротов

