В Египте задержали туристов за попытку съемки в нудистском стиле
У египетских пирамид Гизы задержали троих туристов за попытку сделать фотографии обнажёнными. Как пишет портал Cairo 24, их гражданство не уточняется.
По данным СМИ, инцидент произошёл за пирамидой Хеопса. Отдыхающих обвиняют в нарушении местных норм и законов.
Задержанные заявили, что не знали об ограничениях в Египте, и подобные съёмки, по их словам, допустимы в их стране.
Комплекс пирамид Гизы располагается на одноимённом плато на западном берегу Нила недалеко от Каира. Его возраст превышает 4,5 тыс. лет. В состав входят три великие пирамиды правителей IV династии — Хеопс, Хефрен и Микерин (примерно 2639–2506 гг. до н.э.).
Читайте также: