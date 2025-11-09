Три мигранта напали на машину с ребенком в Москве
Группа мужчин остановила машину посреди трассы, вышла на проезжую часть и напала на автомобиль москвича, в котором находился ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, агрессоры могли посчитать, что водитель помешал им при перестроении. При этом хозяин пострадавшей машины несколько раз предупреждал, что в салоне есть малолетний, однако трое нападавших стали пинать транспорт и разбили лобовое стекло.
Потрясенный пассажир испугался, москвич уехал с места происшествия. Позже он обратился в полицию Царицынского района и написал заявление.
Как сообщили в столичном управлении МВД, оперативники установили и задержали подозреваемых. Всем мигрантам по 26 лет. Правоохранители продолжают проверку, обстоятельства инцидента уточняются.
Читайте также: