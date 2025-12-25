Россия готова закрепить отказ от агрессии против НАТО на бумаге

25 декабря 2025, 21:51

Захарова: Москва открыта к переговорам о документе по НАТО

Владимир Путин и Мария Захарова (Фото: www.kremlin.ru)

Россия допускает обсуждение и подписание документа, который официально зафиксирует отсутствие планов нападать на страны НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.