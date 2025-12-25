Россия готова закрепить отказ от агрессии против НАТО на бумаге
Россия допускает обсуждение и подписание документа, который официально зафиксирует отсутствие планов нападать на страны НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По её словам, Москва готова оформить такие гарантии в виде письменного и юридически обязывающего международного соглашения. Конкретный формат документа может быть выработан в ходе переговоров с заинтересованными сторонами.
Захарова подчеркнула, что в случае подписания речь должна идти о полноценном международно-правовом акте, а не о декларативных заявлениях. Также дипломат отметила, что Россия по-прежнему открыта к диалогу и переговорам на равноправной и взаимоуважительной основе.
