Над четырьмя регионами России за пять часов нейтрализовали 48 украинских БПЛА
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о масштабном инциденте с воздушными целями, который произошёл 25 декабря.
По информации ведомства, дежурные расчёты противовоздушной обороны в течение пятичасового периода, с 15:00 до 20:00 по московскому времени, вели работу по перехвату украинских беспилотных летательных аппаратов.
Согласно официальному сообщению, силы ПВО обнаружили, идентифицировали и уничтожили в общей сложности 48 украинских беспилотников самолётного типа. Основная часть воздушных целей — 36 единиц — действовала над территорией Брянской области.
Ещё девять аппаратов силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью. Над Калужской областью расчёты ПВО нейтрализовали два беспилотника, а над Курской областью — один летательный аппарат.
Читайте также: