Россия и Казахстан объединятся в борьбе с паводками

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Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам телефонного разговора поручили премьер-министрам обеих стран синхронизировать работу по борьбе с паводками. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что премьер-министры возьмут ситуацию под контроль и обеспечат двустороннюю координацию для синхронизации действий по борьбе с паводками и их последствиями.
Ранее Минобороны России сообщило, что оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. С соответствующей просьбой к оборонному ведомству обратился губернатор региона Денис Паслер.
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Анастасия Чинкова