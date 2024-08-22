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Конфликт ускоряет необратимые процессы гибели Украины, как государства, написал в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что украинская республика стала погибать из-за той политики, которая началась после госпереворота.
«То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда», — говорится в публикации.
В настоящее время, по оценке политика, украинское население сократилось до 17 миллионов. Помимо этого, Украина лишилась трех четвертей своей энергетики, а теперь Киев просит электричество у западных союзников, чтобы пережить зимний сезон, заключил Азаров.
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Никита Кротов