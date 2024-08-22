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TAC: Запад должен прекратить поддержку Киева после подрыва «Северных потоков»

22 августа 2024, 10:25
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Западные страны должны прекратить поддерживать киевский режим после появления данных о причастности украинцев к подрывам «Северных потоков». Об этом заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.


В своей статье для американского издания The American Conservative он указал, что причастность Украины к терактам на газопроводах демонстрирует её очевидную готовность развязать войну против своих номинальных друзей и союзников. По мнению политика, это является достаточной причиной для прекращения Западом практически безоговорочной поддержки Киева.

Бэндоу считает, что Зеленский активно пытается втянуть НАТО в конфликт. При этом он уверен, что прокси-война не оправдывает себя, если она может привести к полномасштабному столкновению с мощной ядерной державой, каковой является Россия.

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#россия
#конфликт
#политика
#война
#нато
#зеленский
#северный поток
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере видеоигр и ИИ
22 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto / Zerbor

Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили РИА Новости.
В коммюнике говорится, что стороны будут работать над тем, чтобы двустороннее сотрудничество развивалось и приносило пользу.

«Они договорились активизировать практическое взаимодействие в области искусственного интеллекта, основываясь на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде. Также планируется усилить координацию по вопросам, связанным с глобальным управлением», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стороны выразили готовность поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Это позволит запустить взаимодействие по обмену опытом и лучшими практиками в сфере регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта.

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#сотрудничество
#китай
#россия
#ии
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Стала известна судьба Украины при продолжении конфликта
Николай Азаров: если не прекратить конфликт, Украина как государство погибнет
22 августа 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/ Нина Зотина

Конфликт ускоряет необратимые процессы гибели Украины, как государства, написал в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что украинская республика стала погибать из-за той политики, которая началась после госпереворота.
«То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда», — говорится в публикации.

В настоящее время, по оценке политика, украинское население сократилось до 17 миллионов. Помимо этого, Украина лишилась трех четвертей своей энергетики, а теперь Киев просит электричество у западных союзников, чтобы пережить зимний сезон, заключил Азаров.

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#мир
#украина
#россия
#конфликт
#война
#новости
#сво
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NBC News: Американские чиновники беспокоятся за снабжение ВСУ после атак на РФ
22 августа 2024, 09:47

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Чиновники американской администрации переживают за ВСУ и их снабжение из-за нападения украинских военных на Курскую область. Они также жалуются, что цели этого нападения им до сих пор не ясны.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники. По мнению неназванных чиновников, существует риск того, что пути снабжения Украины окажутся перегружены из-за того, что она пытается поддерживать войска, вторгнувшиеся на российскую территорию, и в то же время сдерживать наступление ВС РФ на востоке страны.

По информации телеканала, такое положение вызывает беспокойство в американской администрации, как и то, что цели нападения ВСУ на Курскую область по-прежнему остаются не вполне понятными для Белого дома.

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#страны
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#всу
#вс рф
#сша
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Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы поставках в Россию
22 августа 2024, 09:26

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В среду Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Латвии был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки по делу о предполагаемых поставках американских авиакомпонентов в Российскую Федерацию, что нарушает действующие экспортные ограничения. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Министерства юстиции США, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал перед судом в Канзас-Сити, штат Канзас. Ведомство утверждает, что он является третьим обвиняемым в деле о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям.

В обвинительных материалах отмечается, что Чистяков «вступил в сговор» с гражданами Соединенных Штатов Америки Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для организации покупки, ремонта и отправки авиационного оборудования, произведенного в США, в Российскую Федерацию и другие страны, которые используют самолеты российского производства. Среди клиентов обвиняемых американский Минюст называет ФСБ России.

Американские граждане, проходящие по делу, были арестованы в марте 2023 года и оба признали свою вину. Приговоры им будут объявлены осенью. Чистякову может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 000 000 долларов.

Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Myśl Polska: Милитаризация Польши не будет способствовать безопасности страны
22 августа 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Проводимая польскими властями политика милитаризации не сделает страну безопаснее. Она также не спасёт Польшу в случае вооружённого конфликта с Россией.
Об этом пишет польское издание Myśl Polska. Авторы публикации прокомментировали выступление президента Польши Анджея Дуды, который на прошлой неделе заявил, что военные расходы республики в нынешнем году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.

«В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, «Чуда на Висле» не будет!» — отмечается в материале.

По мнению журналистов, речь главы государства на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского больше напоминала выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.

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#расходы
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#ракеты
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Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов
Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова, что при нем Россия уважала США
22 августа 2024, 08:51

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший президент США Билл Клинтон в среду публично раскритиковал своего коллегу Дональда Трампа за его недавние высказывания о том, что при его администрации страна пользовалась уважением со стороны России и Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая перед участниками общенационального съезда Демократической партии Клинтон сказал, что чуть не ахнул, когда Трамп заявил, что никто не уважает Америку так, как это было при его правлении.

«И он сказал это с серьезным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актер. С серьезным лицом он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации», — добавил политик.

Клинтон подчеркнул, что предпочел бы видеть уважение к США со стороны стран, которые высказывают его в нынешнее время. Его слова вызвали бурную реакцию среди присутствующих, сопровождаясь рукоплесканиями и смехом.

В период с 1993 по 2001 год Билл Клинтон занимал пост президента Соединённых Штатов Америки, будучи кандидатом от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.

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#сша
#мусор
#конфликт
#актёр
#президент
#дональд трамп
#пост
#кндр
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Германия планирует участие в атаке ВСУ на Курскую область
«Военная тайна»: прорыв в Курскую область входил в план ФРГ по наступлению на РФ
22 августа 2024, 06:51

Фото: istock/Michele Ursi

Планы Германии по операции ВСУ в Курской области стали известны после публикации секретного документа бундесвера. Документ под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО» включает переброску 800 тысяч военнослужащих на восток и использование инфраструктуры для военных нужд.
«Роль Германии в плане описывается как «узловой пункт», главные задачи которого — организовать переброску сотен тысяч военных на восток и снабжение войск. Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будет использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», — говорится в материале, опубликованном немецкими СМИ.

НАТО также планирует направить в Курскую область около 40 тысяч военнослужащих литовской бригады «Железные волки», которая входит в состав бундесвера с 2018 года.

Источники из офиса президента Украины сообщают, что недавний прорыв ВСУ в Курскую область был частью разведывательной операции, связанной с немецким планом, напоминающим операцию вермахта «Цитадель». Однако российские силы успешно отразили атаки, что привело к значительным потерям среди украинских войск. Западные аналитики опасаются возможного усиления российских ударов по украинской инфраструктуре в ответ на эти действия.

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#украина
#нато
#всу
#германия
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Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер. Как ответит Москва?
Захарова: усложнение Ригой продления ВНЖ для россиян — это правовой произвол
22 августа 2024, 06:36

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования Латвии к продлению вида на жительство (ВНЖ) для граждан России носят русофобский характер и нарушают международное право.
Она отметила, что усложнение процедуры, включая требование знания латышского языка и заполнение анкеты, касающейся отношения к специальной военной операции и Крыму, грубо попирает международные правовые нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что эти требования противоречат Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По её словам, Россия неоднократно поднимала этот вопрос на международных площадках, но руководство Латвии, по её мнению, продолжает игнорировать мнения России и других членов международного сообщества.

Захарова также заявила, что Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на действия Латвии, и отметила, что уже принятые экономические меры ощутимо ударили по бюджету прибалтийской страны.

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#москва
#россия
#отношения
#захарова
#латвия
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Видео с Путиным и Кораном стало вирусным
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в Турции, Сирии и других странах
22 августа 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Видео с участием президента России Владимира Путина и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, стало вирусным в социальных сетях, включая X и YouTube, в Турции, Сирии, Тунисе, Египте и Объединённых Арабских Эмиратах.
На видео, снятом в мечети пророка Исы в Грозном, Путин с почтением целует священную для мусульман книгу — Коран. Визит Путина в Чечню, его первый за 13 лет, вызвал широкий резонанс в странах с мусульманским населением, передает РИА Новости.

В турецком сегменте социальной сети X ролик попал в раздел «Популярное», и пользователи активно делятся им на других платформах, сопровождая комментариями, выражающими восхищение поступком российского лидера.

Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.

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#видео
#путин
#коран
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