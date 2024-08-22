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Западные страны должны прекратить поддерживать киевский режим после появления данных о причастности украинцев к подрывам «Северных потоков». Об этом заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
В своей статье для американского издания The American Conservative он указал, что причастность Украины к терактам на газопроводах демонстрирует её очевидную готовность развязать войну против своих номинальных друзей и союзников. По мнению политика, это является достаточной причиной для прекращения Западом практически безоговорочной поддержки Киева.
Бэндоу считает, что Зеленский активно пытается втянуть НАТО в конфликт. При этом он уверен, что прокси-война не оправдывает себя, если она может привести к полномасштабному столкновению с мощной ядерной державой, каковой является Россия.
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Александр Бойцов