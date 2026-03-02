Россия и Китай могут подписать соглашение о строительстве второго ж/д пути

02 марта 2026, 18:33

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Россия и Китай готовятся подписать соглашение о строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.





Тема обсуждалась в ходе рабочей поездки министра транспорта России Андрея Никитина в Китай. На встрече с главой Минтранса КНР Лю Вэем стороны подтвердили намерение развивать системное сотрудничество по ключевым направлениям транспортной сферы.



Речь идет о строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке. В Минтрансе уточнили, что соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время.



По информации правительства РФ, ввод второго пути позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн грузов. Это соответствует почти 50 парам грузовых поездов в сутки и должно существенно нарастить объемы перевозок между двумя странами.

