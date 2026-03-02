«Запугали Европу»: В РФ пояснили атаку США на Иран

02 марта 2026, 18:20

Политический обозреватель Вайнер: Атакой на Иран Трамп запугал Европу

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Основной причиной атаки на Иран является желание оставить Китай без дешевых нефти и газа. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он пояснил, что 80% иранской нефти отправляется именно в Китай. Кроме того, Иран стоит на втором месте после России по запасам природного газа.





«Кроме того, атака США на Иран серьезно запугала Европу. Брюссель все понял. Европейский союз теперь спешит присоединиться к военной кампании. Макрон сегодня уже заявил, что Франция будет участвовать. Ранее президент Франции говорил, что ничего не знал про эту операцию и участвовать не будет», — сказал Вайнер.