«Запугали Европу»: В РФ пояснили атаку США на Иран
Политический обозреватель Вайнер: Атакой на Иран Трамп запугал Европу
Основной причиной атаки на Иран является желание оставить Китай без дешевых нефти и газа. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он пояснил, что 80% иранской нефти отправляется именно в Китай. Кроме того, Иран стоит на втором месте после России по запасам природного газа.
«Кроме того, атака США на Иран серьезно запугала Европу. Брюссель все понял. Европейский союз теперь спешит присоединиться к военной кампании. Макрон сегодня уже заявил, что Франция будет участвовать. Ранее президент Франции говорил, что ничего не знал про эту операцию и участвовать не будет», — сказал Вайнер.
Он добавил, что Великобритания тоже не хотела принимать участие в конфликте, однако уже сегодня выразила готовность предоставить свои военные базы.
Таким образом, эксперт сделал вывод, что «Европа прогнулась». По его словам, такая реакция вполне ожидаема после того, как в небо одновременно поднялось пятьсот американских самолетов.