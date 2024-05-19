Россия и КНДР впервые со времён СССР обменялись туристическими группами

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Впервые со времён СССР Россия и КНДР обменялись туристическими группами, об этом сообщил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР — ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», — рассказал Козлов.
По его словам, Москва и Пхеньян намерены продолжать совместную работу. Помимо туристической сферы, страны планируют сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.
18 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент планируется рабочая поездка президента в КНДР.
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