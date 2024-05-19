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Россия и КНДР впервые со времён СССР обменялись туристическими группами

19 мая 2024, 08:08
Фото: iStock/Andrea Nicolini

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Впервые со времён СССР Россия и КНДР обменялись туристическими группами, об этом сообщил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР — ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», — рассказал Козлов.

По его словам, Москва и Пхеньян намерены продолжать совместную работу. Помимо туристической сферы, страны планируют сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.



18 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент планируется рабочая поездка президента в КНДР.

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#кндр
#россия
#туризм
Израильский чиновник пригрозил подать в отставку из-за войны в Газе
Бени Ганц пригрозил покинуть правительство без чёткого плана по войне в Газе
19 мая 2024, 07:54

Фото: iStock/butenkow

Если к 8 июня Израиль не утвердит чёткий план по войне в секторе Газа, израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц грозится подать в отставку.
«Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения», — заявил Ганц, выступая на специально созванной конференции.

Парламентарий заявил, что намерен покинуть правительство Биньямина Нетаньяху, если к этой дате не будет утверждён чёткий план действий.

7 октября 2023 года Израиль объявил ХАМАС войну, назвав операцию «Железные мечи». Боевые действия были инициированы в ответ на вторжение палестинских боевиков на территорию Израиля, при котором погибло около 1200 мирных жителей.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
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В США раскрыли уязвимость Зеленского
WP: Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая из-за власти Ермака
19 мая 2024, 06:39

После истечения срока его полномочий на посту главы государства 20 мая президент Украины Владимир Зеленский станет уязвимым для критики, в том числе из-за огромного влияния главы администрации президента Андрея Ермака, заявила газета The Washington Post.
В статье отмечается, что Ермак стал, вероятно, самым влиятельным главой офиса президента в истории Украины. Согласно конституции страны, проведение выборов в условиях военного времени невозможно.

«Однако пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался войной для подрыва демократии: захватил контроль над СМИ, отодвинул на второй план критиков и соперников и возвысил Ермака – своего друга, который не был избран, » над кадровыми госслужащими и дипломатами», – заявляется в публикации.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет снят с поста президента по окончании российской спецоперации. Такое мнение высказал бывший советник Министерства обороны США и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив, что выборы «не ко времени».

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#пост
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МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского
МВД России: замглавы офиса Зеленского Машовца объявили в розыск
19 мая 2024, 05:44

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, сообщается в базе ведомства.
Как уточнили в отделе, по уголовной статье разыскивается Роман Васильевич Машовец, родившийся 6 августа 1976 года. Статья, по которой разыскивают мужчину, не разглашается.

Машовец занимает должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими (ВМС) Украины Игоря Воронченко.

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#мвд
#россия
#розыск
#украина
#владимир зеленский
#президент
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Трамп пообещал убрать из правительства США разжигателей войны
Трамп пообещал в случае избрания убрать из правительства США разжигателей войны
19 мая 2024, 04:28

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал исключить зачинщиков войны из правительства, если он победит на выборах. Он заявил об этом на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации, проходившем в Далласе. Видеозапись его выступления была опубликована телеканалом C-SPAN.
Трамп сказал, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны» с когнитивными нарушениями. По его словам, нынешний американский лидер Джо Байден сталкивается с угрозой катастрофической ядерной войны из-за своей неспособности возглавить нацию.

По мнению бывшего президента, Соединенные Штаты сбились с пути и больше не являются страной, которой можно восхищаться.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа происходят из-за того, что у власти в США находятся глупые люди.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#белый дом
#сша
#сектор газа
#украина
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Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для всего мира
Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным для всего мира
19 мая 2024, 03:56

Фото: iStock/Zerbor

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ прокомментировала визит президента Владимира Путина в Китай.
Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.

«Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – отметила она.

Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.

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#мария захарова
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#владимир путин
#си цзиньпин
#китай
#россия
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Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина напугал Вашингтон
19 мая 2024, 03:41

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Дружеские объятия между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпина являются свидетельством крупного масштабного стратегического поражения США, заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.
По его словам, жест на встрече Путина и Си Цзиньпина напугал американских политиков.

«Это стратегический кошмар – видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно», – отметил эксперт.

По мнению специалиста, дружба между Москвой и Пекином опасна для Вашингтона. Он добавил, что две страны воспринимаются американской стороной как стратегические враги.

Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное соглашение об и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Лидеры также обсудили пекинскую инициативу КНР в области глобальной безопасности.

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#владимир путин
#си цзиньпин
#китай
#россия
#соглашение
#сша
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В США отозвались о встрече Путина и Си Цзиньпина
NYT: встреча Путина. Си Цзиньпина показала поддержку России Китаем
19 мая 2024, 02:53

Фото: Сайт Кремля

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость китайской поддержки России, сообщает The New York Times.
По словам журналистов, Си Цзиньпин использовал саммит с Путиным, «чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой». В материале отмечается, что западные политики не обнаружили ни одного признака разногласий между двумя лидерами.

Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.

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#сша
#китай
#россия
#владимир путин
#си цзиньпин
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В США заявили о неспособности Трампа урегулировать украинский конфликт
Экс разведчик США Риттер: Трамп неспособен договориться с Россией
19 мая 2024, 02:31

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialog Works заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не может разрешить конфликт с Россией.
Риттер заявил, что Трамп не может прийти к соглашению с Россией, и выразил сомнение в то, что он разрешит конфликт на Украине.

«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно. Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», – отметил военный.

По словам бывшего сотрудника разведки, Трамп негативно отреагирует на возможность отказа России от своей инициативы, что приведет к его соглашению с борьбой против воображаемой «российской угрозы». Это делает политика опасным для США.

Ранее Трамп назвал причины начала конфликта на Украине. Кризис в стране и война в секторе Газа произошли из-за того, что у власти в США находятся «глупые люди».

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#разведка
#дональд трамп
#сектор газа
#украина
#сша
#россия
#владимир путин
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Стало известно о проблемах украинцев во время трудоустройства в Великобритании
Bloomberg: украинцы испытывают трудности при трудоустройстве в Великобритании
19 мая 2024, 02:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Проживающие в Великобритании украинцы испытывают трудности при трудоустройстве, сообщает агентство Bloomberg на основе информации от беженцев.
Как отмечает издание, украинские беженцы не могут найти работу.

«Беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации», – подчеркнули журналисты.

Управление национальной статистики (ONS) Великобритании показало, что около 58% украинцев после переезда начали работать в другой сфере.

Ранее стало известно, что более 15 000 украинских беженцев в Великобритании остались без крова – это около 7,5 процента от их общего числа.

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#великобритания
#украина
#беженцы
#работа
#трудоустройство
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