Россия и Сирия пересмотрят достигнутые ранее договоренности

19 октября 2025, 02:01

МИД Сирии: Москва и Дамаск пересмотрят достигнутые ранее договоренности

Фото: istockphoto / wildpixel

Москва и Дамаск проведут переговоры касательно соглашений, достигнутых с прошлой администрацией республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, чьи слова цитирует телеканал Al Ekhbariya.