Россия и Сирия пересмотрят достигнутые ранее договоренности
Москва и Дамаск проведут переговоры касательно соглашений, достигнутых с прошлой администрацией республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, чьи слова цитирует телеканал Al Ekhbariya.
По его словам, на данный момент новые договорённости ещё не достигнуты. В беседе с изданием министр подчеркнул, что ключевым аспектом диалога с российской стороной является именно пересмотр существующих соглашений.
Особую значимость в переговорном процессе имеет вопрос о российских военных базах на территории Сирии. Эта тема обсуждалась в ходе недавних переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером республики Ахмедом аш-Шараа, о чём ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
