В Кремле не стали отвечать на вопрос о судьбе экс-президента Сирии Асада

16 октября 2025, 13:11

Песков: Кремлю нечего сказать о судьбе экс-президента Сирии Асада

Фото: istockphoto/yulenochekk

У Кремля нет никакой информации о судьбе бывшего президента Сирии Башара Асада и нечего сообщать по этому поводу.





Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов. Информацию приводит РИА Новости. Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш‑Шараа прошли в среду в Кремле.



