В Кремле не стали отвечать на вопрос о судьбе экс-президента Сирии Асада
Песков: Кремлю нечего сказать о судьбе экс-президента Сирии Асада
У Кремля нет никакой информации о судьбе бывшего президента Сирии Башара Асада и нечего сообщать по этому поводу.
Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов. Информацию приводит РИА Новости. Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш‑Шараа прошли в среду в Кремле.
«По Асаду здесь нам нечего сообщить, нам нечего сообщить в этом контексте», — сказал Песков.Ранее, 11 октября, сообщалось, чем сейчас занимается бывший глава сирийского государства.